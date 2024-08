CPR: Luta pelo título a dois, Armindo e Meeke…

Com os resultados do Rali Vinho Madeira as contas do Campeonato de Portugal de Ralis sofreram uma reviravolta, mas apesar de dois maus resultados de Kris Meeke, resultantes de contratempos mecânicos do Hyundai i20 N Rally2, claramente o ponto mais fraco do conjunto, a verdade é que apesar de Armindo Araújo estar agora na frente da competição, as contas não são nada desfavoráveis ao piloto do Team Hyundai Portugal.

Se por absurdo, Armindo Araújo e Kris Meeke não pontuassem nas duas próximas provas, as duas últimas da competição e se a concorrência não conseguisse chegar à pontuação atual de ambos, seria Armindo Araújo o campeão porque será sempre necessário retirar o pior resultado das oito provas e como ambos teriam dois abandonos, os pontos que têm agora contariam todos, mas se tivesse sido esta a última prova da competição e sendo necessário retirar um resultado, Armindo Araújo retirava 18 pontos e Kris Meeke somente 10 pelo que seria o piloto do Team Hyundai Portugal o campeão… por um ponto.

De resto e com Armindo Araújo, com 139 pontos e Kris Meeke, com 132; Ricardo Teodósio, com 64 já só pode somar 56 pontos, e alcançar 120, o que significa que já não chega aos dois pilotos da frente.

Absoluto: 1º, Armindo Araújo, 139 pontos; 2º, Kris Meeke, 132; 3º, Ricardo Teodósio, 64; 4ºs, José Pedro Fontes e Ernesto Cunha, 60; 6º, Pedro Almeida, 44; 7º, Paulo Neto, 38; 8º, Lucas Simões, 32; 9º, Ricardo Filipe, 26; 10º, Gonçalo Henriques, 25.

2RM: 1º, Gonçalo Henriques, 103 pontos; 2º, Hugo Lopes, 83; 3º, Pedro Silva, 58; 4º, Guilherme Meireles, 56; 5º, Pedro Pereira, 55; 6º, Anton Korzun, 52; 7º, Ricardo Sousa, 50; 8º, João Andrade, 30; 9º, Paulo Roque, 28; 10º, Diogo Marujo, 25.

Mas isto são apenas projeções, o que interessa mesmo é o que se vai passar na estrada, e a verdade é que tudo está ainda em aberto, porque sabendo que têm de ‘atirar fora’ um resultado, o mais provável é que, a exemplo do ano passado, tudo se resolva apenas no Rali Vidreiro e Kris Meeke tem agora menos latitude para vencer o CPR, porque como bem sabemos nos ralis ão é só a rapidez que conta.

Por isso, resta aguardar, a próxima prova, o Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves Verin (13/14 setembro), de novo com classificativas em pisos de asfalto, que será a sétima e penúltima prova do CPR.