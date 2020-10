CPR, Luís Rego: “Tudo é novo para mim, quero aprender e melhorar”

Luís Rego Jr. e Jorge Henriques, os campeões dos Açores em título, vão representar a região no Rali Terras d’Aboboreira que se corre no próximo fim de semana nas florestais da região de Amarante, Baião e Marco de Canavezes. Os campeões açorianos já marcaram presença no Rali Vinho Madeira e no programa desportivo de Luís Rego Jr., está também marcado o Rali Casinos do Algarve.

Parado há demasiado tempo, Luís Miguel Rego está desejoso de competir em pisos de terra. Acompanhado por Jorge Henriques, o campeão dos Açores pretende divulgar o nome da região: “Depois do Rali da Madeira, que foi a única prova que disputei em 2020, esta é um regresso apetecível, pois já não faço ralis em terra desde novembro do ano passado, na ilha do Faial. Esta é uma prova nova e mais um desafio no CPR, onde tudo é novo para mim e quero aprender e melhorar. É bom regressar aos pisos de terra, numa prova onde o ritmo é muito forte, mas onde pretendo fazer o melhor resultado possível”, disse Luís Miguel Rego.

Os objetivos dos campeões dos Açores que vão ter o apoio da ARC Sport e da Rego Jr. Competições passam por “representar os Açores e o automobilismo desportivo do arquipélago naquela que é uma prova importante do Campeonato de Portugal de Ralis”, explica Luís Rego Jr. Sabendo que situação de pandemia poderá condicionar a presença de um maior número de espetadores na estrada, o piloto avança que a equipa “vai fazer um esforço suplementar na comunicação com os adeptos através das nossas redes sociais”. O plano de comunicação tem também o objetivo de garantir o máximo retorno aos patrocinadores de entre os quais se destaca o Turismo dos Açores.

Desportivamente, e à semelhança do que já aconteceu no Rali Vinho Madeira, os objetivos passam por imprimir um andamento seguro e tão rápido quanto possível por forma a garantir o melhor resultado possível no final do rali. “Não será uma tarefa fácil atendendo à qualidade dos nossos adversários que estão com um ritmo elevado e a lutar pelo Campeonato de Portugal, têm um conhecimento do terreno muito maior e estão integrados em estruturas semi-profissionais, mas vamos empenhar-nos em evoluir, aprender e fazer o nosso melhor”, afirma Luís Rego Jr.

O Rali Terras d’Aboboreira disputa-se nos próximos dias 30 e 31 de outubro. Durante a manhã de sexta feira será disputado o Qualifying e à tarde, a partir das 14:40, será percorrida, por duas vezes a especial de classificação Aboboreira. No sábado cumprem-se os restantes quatro troços do rali, Amarante Natureza Criativa (10:00 e 14:05) e Baião Vida Natural (11:15 e 15:20)*, ambos corridos por duas vezes em sistema de ronde.