CPR, Luís Morais: “este rali é repleto de armadilhas, troços muito rápidos com o asfalto sempre muito sujo” | AutoSport

A prova albicastrense foi um desafio épico para Luís Morais e para o seu navegador Paulo Silva. O calor extremo e o desconhecimento do terreno foram dois grandes obstáculos que ultrapassaram com mérito. O 5º lugar final nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes ergue mais um bom resultado nesta sua época de estreia. Foram dois longos e árduos dias aqueles que Luís Morais e Paulo Silva viveram na edição 2022 do Rali de Castelo Branco.

Temperaturas extremas que, dentro dos carros, chegaram a atingir os 60 graus (!), transformaram a já por si só muito exigente prova da Escuderia de Castelo Branco num desafio de resistência extrema.

A dupla, cumprindo o seu plano, entrou no rali “com muita prudência. Sabíamos que íamos enfrentar pilotos com muito mais experiência da prova. Na nossa equipa, só o Paulo já tinha feito o rali. Para mim foi uma novidade total e este rali é repleto de armadilhas. Troços muito rápidos, com o asfalto sempre muito sujo, a exigir total atenção e, no nosso caso, dada a inexperiência, muita cautela no ritmo imposto”, lembrando ainda que “corremos debaixo de um calor extremo, que nos obrigou a um esforço físico e mental sobre-humano. Nunca tinha competido nestas condições e dei tudo para conseguir ultrapassar as dificuldades!”, algo que Luís Morais conseguiu com muito mérito.

Aliás, o seu navegador Paulo Silva, cuja experiência e palmarés são reconhecidos, enfatizou no final a “capacidade de superação e a atitude do Luís. Nunca baixou os braços e, num rali muito duro, conseguiu sempre ser eficaz. Não está ao alcance de muitos, mas o caminho é esse!”.

Neste cenário tão particular, é de relevar que Luís Morais e Paulo Silva lograram rapidamente entrar na luta pelo Top 5 final nas Duas Rodas Motrizes, estando mesmo até ao último troço na batalha pelo 4º lugar, quedando-se a um segundo de atingirem essa posição.

Para o piloto de Lousada, o 5º lugar nas contas do CPR2RM foi “muito satisfatório. Ficamos algo tristes por não termos segurado a 4ª posição, mas o quinto posto e os pontos obtidos são positivos. Deste rali, tiramos sobretudo a aprendizagem do Peugeot 208 Rally4 em asfalto, pois foi a primeira vez que o guiei em competição neste piso, bem como a motivação de sabermos que, apesar de estarmos e época de estreia, conseguimos ser competitivos em todas as provas”.

Rali de Ourense é o próximo desafio e já este fim-de-semana!

Sem tempo para descanso, Luís Morais e Paulo Silva preparam-se para mais uma estreia absoluta. No próximo fim-de-semana a dupla portuguesa enfrenta a edição 2022 do Rali de Ourense, prova disputada na Galiza e a contar para a Peugeot Rally Cup Ibérica.

Autor já de dois Top 5 neste troféu tão competitivo, Luís Morais encara a prova galega “com muita prudência. Não só porque é, novamente, um rali que nunca fiz, mas sobretudo porque vou correr contra pilotos espanhóis muito mais experientes quer quanto ao conhecimento do rali, quer quanto à experiência que têm com o 208 Rally4, voltando a ser importante que todos se lembrem que esta é a minha primeira época a correr a este nível”.

Como tal, o lousadense considera que “a prova servirá sobretudo para continuarmos a ganhar quilómetros com o carro e a evoluir, sendo certo que tudo faremos para sair de Ourense com um resultado positivo, que premeie este nosso esforço para, pela primeira vez na minha carreira, ir competir no estrangeiro”.

A prova tem cerca de 145 quilómetros contra o cronómetro. Esta quinta-feira será dada a partida simbólica, com a parte competitiva a começar na sexta de manhã, com a realização do shakedown.