CPR, Luís Miguel Rego: “lutar contra nós próprios e evoluir aos comandos do Skoda”

Para Luís Miguel Rego é impossível resistir ao apelo do Campeonato de Portugal de Ralis.

O campeão açoriano, acompanhado por Jorge Henriques, vai estar presente na prova de abertura do CPR 202, repetindo a sua participação do ano passado: “Gostámos bastante da nossa participação na época passada, que foi bem conseguida, e cá estamos de novo para tentar fazer o mesmo, o que seria um grande resultado, dado a excelente lista de inscritos deste ano. Vamos definindo as nossas participações no CPR e tentar conciliar com o campeonato dos Açores, que só começa em junho com o Rali Sical.

Esta é uma prova muito exigente e técnica, onde vamos tentar lutar contra nós próprios e evoluir aos comandos do Skoda”, disse Luís Miguel Rego.