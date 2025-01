CPR, Lucas Simões: “objetivo em 2025 é fazer o máximo de provas possível no CPR”

Lucas Simões veio para o Campeonato de Portugal de Ralis em 2022, com um programa de quatro ralis aos comandos de um Hyundai i20 R5, passando a correr em 2023 com um Ford Fiesta Rally 2, realizando seis provas conseguindo como melhor resultado um quinto posto no Rali de Portugal depois de um sexto lugar em Fafe, disputando ainda a Aboboreira (8º) e o Vinho Madeira (21º) e o Vidreiro (8º).

No ano passado, o piloto que venceu o Campeonato FPAK Norte de Ralis em 2020, foi 10º em Fafe, sexto no Algarve, quarto na Aboboreira, mas o acidente no Rali de Portugal levou-o a parar o resto do ano: “o acidente do Rali de Portugal acidente condicionou a época. Conto muito com apoios de natureza familiar e pequenos parceiros, e o acidente veio interferir no budget da época. Além disso, e mais gravoso foi o prazo inicial dado pela M-Sport para o fornecimento das peças, que foi muito longo, pelo que não foi possível fazer as últimas duas provas do calendário, como tinha previsto”, explicou Lucas

Simões que está agora a preparar 2025: “o objetivo é sempre a participação no máximo de provas possíveis no CPR, no entanto, montar um projeto completo é muito complicado. Infelizmente é cada vez mais difícil de o fazer.

O gosto pelos ralis é de família, assim como grande parte do budget para a época, porque para além disso apenas tenho contado com pequenos apoios. A captação de novos apoios é uma tarefa muito difícil e eu gostava de em 2025 ter possibilidades para fazer mais do que umas provas esporádicas”, disse o jovem piloto que faz um balanço positivo de 2024… até ao acidente no Rali de Portugal: “tive um início de época em que fui conseguindo continuar a reduzir as margens para os pilotos da frente, continuava a sentir-me cada vez mais rápido com o Fiesta, pois tinham sido esses os objetivos estipulados no início do ano. Consegui chegar ao Rali de Portugal na terceira posição do campeonato, o que foi outro fator super-positivo pelo que faço um balanço positivo até ao acidente” disse.

O seu melhor resultado foi o quarto posto do CPR na Aboboreira: “até hoje, foi o meu melhor rali no que toca a participações do CPR. Consegui realizar bons tempos em algumas PEC e rodar bastante mais próximo dos lugares da frente, o que nunca tinha conseguido fazer num rali inteiro” disse o piloto que até ao arranque do campeonato em Fafe, vai tentar perceber quantas provas conseguirá fazer este ano.