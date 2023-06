CPR, Kris Meeke: “Vamos dar o nosso melhor e a discussão da vitória é o objetivo” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis está de volta já no próximo fim de semana (30 junho e 1 julho) e o Team Hyundai Portugal apresenta-se em Castelo Branco com as duplas Kris Meeke/James Fulton e Ricardo Teodósio/José Teixeira, aos comandos do Hyundai i20 N Rally2, empenhados no regresso às vitórias.

A prova albicastrense, quinta do campeonato, será a primeira da temporada em piso de asfalto, sendo de prever um elevado nível competitivo ao longo das 12 classificativas, a disputar entre sexta-feira e sábado.

Para Kris Meeke, que já este ano levou o Hyundai i20 N Rally2 a triunfar no Rali Terras D’Aboboreira, o Rali de Castelo Branco será uma novidade absoluta, mas não deixa de encarar o desafio com otimismo: “Estou na expetativa de conhecer o tipo de classificativas que irei encontrar em Castelo Branco, para depois, juntamente com o James [Fulton], fazermos o nosso trabalho.

Conheço bem o potencial do Hyundai i20 N Rally2 e creio que conseguiremos um bom compromisso a nível de afinação. Vamos dar o nosso melhor e a discussão da vitória é o objetivo, embora saiba que não será, neste meu regresso aos ralis de asfalto, chegar, ver e vencer”, refere Kris Meeke, cujo último registo de participação num rali de asfalto remonta a 2019, no Rali da Alemanha, a primeira etapa do Rali da Catalunha desse mesmo ano, onde ainda fez o Monte Carlo e a Córsega, mais cedo no ano, quando disputava o WRC.