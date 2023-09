CPR, Kris Meeke: “nunca desistimos de perseguir a vitória “ | AutoSport

O Team Hyundai Portugal assegurou o triunfo no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com a dupla Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2). Depois de muita luta troço a troço com Armindo Araújo, ganharam a super especial e bateram os seus adversários: “Foi um rali muito difícil, devido às constantes alterações climatéricas, daí que nem sempre a nossa escolha de pneus fosse acertada, pois tanto chovia de forma intensa como o piso apresentava algumas zonas menos húmidas. Contudo,

nunca desistimos de perseguir a vitória e acabou por ser algo estranho tudo se decidir na super-especial. O Hyundai i20 N Rally2 esteve ao seu melhor nível e claro que estou bastante feliz por ter conquistado a terceira vitória da época”, palavras de Kris Meeke, um dos principais protagonistas do rali organizado pelo CAMI Motorsport.