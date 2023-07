CPR, Kris Meeke: “não me esqueço porque estou aqui, esta vitória é para o James (Fulton)” | AutoSport

Kris Meeke e James Fulton venceram, de forma convincente, a edição de 2023 do Rali de Castelo Branco. A dupla do Hyundai i20 Rally 2 foi a única líder da competição e fechou esta participação com uma vantagem de 36,9s sobre Bernardo Sousa, que terminou no segundo lugar, e de 37,8s sobre José Pedro Fontes, que fechou no pódio.

Depois de ter ganho todos os troços no primeiro dia do Rali de Castelo Branco, Kris Meeke voltou a entrar com um excelente andamento na derradeira etapa da prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto da Hyundai Portugal ganhou seis das oito classificativas do dia, entre as quais a Power Stage, e cimentou a posição que ocupou desde a especial inaugural do Rali de Castelo Branco: “O rali correu muito bem. Foram dias longos. Gostei do final à noite, mas faz com que as etapas sejam ainda mais longas. Talvez esteja a ficar velho (risos), mas correu tudo bem. Os travões nunca funcionaram na perfeição, mas hoje senti menos esse problema e o resultado é muito positivo”, disse Kris Meeke, que em declarações ao AutoSport dedicou o triunfo a James Fulton, seu atual navegador, que estava, como se sabe, ao lado de Craig Breen.