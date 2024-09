CPR, Kris Meeke: “não foi uma vitória fácil, tive que andar sempre no máximo”

Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) venceu o Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin, depois de um duelo empolgante com Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) que terminou a quatro classificativas do final desta penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), quando o piloto de Santo Tirso não evitou uma saída de estrada.

A partir de então, Meeke só teve que levar o carro até ao fim para ganhar e, como já era previsível, a decisão do título, um assunto reservado a ambos, jogar-se-á na última jornada da época: “Lamento o acidente do Armindo, são coisas que sucedem, mas tenho que lhe tirar o chapéu, porque estava a ser incrivelmente rápido! Portanto, esta não foi uma vitória fácil. Tive que andar sempre no máximo. Gostei imenso das classificativas do rali. Afinal, em Portugal também há bons engenheiros a construir estradas!…”, disse um Meeke bastante sorridente quando elogiou o traçado das classificativas do rali transmontano.