CPR, Kris Meeke e o título: “nada está feito até estar feito!”

Kris Meeke chega à derradeira prova do ano bem posicionado para assegurar a conquista do CPR. Depois dos ‘sustos’ de Castelo Branco e Madeira, as coisas compuseram-se com o Rali da Água e água é precisamente algo que não vai faltar este fim de semana: “esta semana toda a gente fala de furacões, o nosso carro de reconhecimentos ficou com o pára-brisas partido devido a um ramo que caiu de uma árvore, quando reconhecemos um troço, a estrada estava cheia de detritos, lembro-me do asfalto do ano passado era muito escorregadio, sim, a meteorologia pode complicar, e como sempre nos ralis, nada está feito até terminar o rali, lideramos o campeonato, mas temos de gerir o fim de semana, pois como disse nada está feito até estar feito! O Armindo tem feito um ano muito forte, há muitas hipóteses quanto aos pontos, vou por o capacete, sentir a aderência o melhor que puder, o asfalto é muito macio e escorregadio, e estando molhado vai ser um grande desafio. Nos últimos dois troços o piso muda a cada conjunto de centenas de metros, há muita lama na estrada, vai ser um grande desafio”, disse.