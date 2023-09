CPR, Kris Meeke: “dar o nosso máximo para conquistar mais uma vitória” | AutoSport

Das quatro provas que realizou no CPR 2023, Kris Meeke esteve perfeito em duas delas, triunfando no rali e na Power Stage, mas nas outras duas, erros levaram-nos ao abandono e com isso as suas hipóteses de chegar ao título são quase nulas, na prática, ainda que matematicamente ainda o sejam. Seja como for, Kris Meeke é um forte candidato a levar o Hyundai i20 N Rally2 à conquista de mais uma vitória, aliás, nas duas provas que faltam e pode ser um forte joker na decisão final: “será mais um desafio que vou encarar com muito entusiasmo e determinação, desta vez na região norte do país. O objetivo é preparar bem a prova e dar o nosso máximo para conquistar mais uma vitória com o Hyundai i20 N Rally2”.

O Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin tem início na tarde de sexta-feira (dia 15), com um total de três classificativas (30,86 km), sendo a última uma super-especial noturna no centro da cidade de Chaves. Sábado, a partir das 10 horas, os pilotos voltam à estrada para cumprirem as restantes sete classificativas (78,95 km), estando a cerimónia do pódio prevista para as 20 horas, na Praça António Ribeiro Carvalho, em Chaves.