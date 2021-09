CPR: José Pedro Fontes vence Rali da Água/Alto Tâmega | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) estão de regresso às vitórias, com este triunfo no Rali da Água/Alto Tâmega. A dupla do Citroën Vodafone Team já não vencida desde o Rali Vidreiro de 2019, teve hoje um merecido triunfo numa prova em que a Sports & You colocou dois carros nos dois primeiros lugar. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I 20 R5) entraram na fase decisiva do rali com 2.6s de avanço mas fontes foi mais forte passou para a frente logo no primeiro troço da tarde e venceu.

Terceiro lugar para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), que apesar de terem liderado no final do primeiro dia, não conseguiram manter o ritmo no segundo, caindo para o terceiro lugar, atrás dos dois carros da sports&You, mas, também importante, mantiveram-se na frente dos seus mais próximos contendores na luta pelo campeonato, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo), que não foram além do quarto posto, o que significa que no campeonato fica tudo igual na frente pois apesar de ganharem três pontos face a esta classificação, Teodósio somou três pontos na PowerStage e Armindo Araújo, nenhum, isto quando ficam a faltar três provas para o término da competição com os Ralis Serras de Fafe e Felgueiras, Vidreiro e Mortágua.

Armindo Araújo passa a somar 105 pontos, mais quatro que Ricardo Teodósio, que fica com 101. Bruno Magalhães aproxima-se e tem agora 93, com José Pedro Fontes com 84, passando a existir agora 21 pontos de diferença entre os quatro pilotos da frente. Faltam três provas, estão em jogo ainda 84 pontos, 75 das provas e mais nove das PowerStage.

Com mais esta prova, a quinta do Campeonato de Portugal de Ralis, o único repetente de vitórias continua a ser Armindo Araújo, que triunfou no Rali de Portugal e em Castelo Branco. Ricardo Teodósio venceu a abrir o campeonato, no Rali Terras d’Aboboreira, Bruno Magalhães mais recentemente na Madeira e José Pedro Fontes, agora, em Chaves.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Skoda Fabia R5) terminaram a prova em quinto, o máximo que poderia aspirar em condições normais. Sem nunca ter disputado este rali e com uma máquina menos competitiva que os principais adversários, o piloto madeirense esteve bem melhor que no asfalto de Castelo Branco.

Sexto posto para a dupla espanhola, Iago Caamaño/Javier Varela (Citroën C3 R5), com Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) a regressarem com um sétimo lugar, o mesmo que conseguiu três vezes nas quatro provas que realizou em 2020 no CPR, curiosamente o mesmo resultado que fez nesta prova o ano passado.

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4) levaram a melhor na luta pela primazia nas duas rodas motrizes, ao baterem Luís Delgado/Jorge Henriques (Peugeot 208 Rally 4) por 3.7s.

A fechar o top 10 ficaram Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5) que tiveram pela frente uma prova completamente nova para si, e que lhes deu um bom desafio nesta sua adaptação cada vez melhor ao Skoda.

Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro foram 11º num rali em que tiveram algumas novidades no seu Ford Fiesta Rally 3, mas uma caixa de velocidades demasiado longa para a especificidade desta prova não lhes permitiu ficar mais à frente, mas com as diversas novidades que tiveram montadas no carro, esta foi mais uma etapa de evolução e conhecimento.