CPR, José Pedro Fontes: “Vamos dar tudo na Marinha Grande para lutar por mais um título” | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) terminaram o Rali da Água no terceiro lugar da geral, e mantêm em aberto a discussão do título. Ganharam pontos a dois dos principais rivais, mas a prova foi muito exigente, com nível de dificuldade acrescido, principalmente devido à chuva que se fez sentir na região norte ao longo de todo o fim-de-semana.

A prova organizada pelo CAMI, penúltima da temporada 2023, teve três protagonistas e entre eles esteve sempre José Pedro Fontes, aos comandos do Citroën C3 Rally2. Foi, sem dúvida alguma, um rali exigente e, nomeadamente na derradeira etapa da prova, Fontes viu-se prejudicado por “uma escolha de pneus menos acertada e que acabou por nos custar muito tempo, impedindo-nos de lutar por um lugar melhor. Esta foi uma gestão complicada. Ora chovia ora secava e esta alternância, definitivamente, não nos foi favorável.”

Sabendo que dispunha de argumentos para lutar com os dois da frente, o piloto do Citroën Vodafone Team optou por atacar forte no penúltimo troço da prova, a “Power Stage: “Sabíamos que estávamos a recuperar quase dez segundos face à primeira passagem e, assim, em condições de amealhar pontos adicionais. Todavia, a especial acabou por seu neutralizada e o nosso esforço caiu por terra. O terceiro lugar, não sendo o que queríamos, acaba por ter o condão de nos colocar numa posição mais favorável em termos de campeonato, quando está por disputar apenas um rali. Vamos dar tudo na Marinha Grande para lutar por mais um título.”