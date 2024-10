CPR, José Pedro Fontes: “Tivemos alguns azares que nos retiraram desta luta”

José Pedro Fontes e Inês Ponte fecharam a temporada de 2024 com chave de ouro, conquistando o segundo lugar no emocionante Rally Vidreiro. A competição foi um verdadeiro teste de nervos, com os resultados indefinidos até o último metro, com a dupla a terminar a prova a apenas 1,8 segundos do vencedor. Alguns contratempos durante o ano afastaram-nos da luta pelo título, mas voltaram a mostrar que, quando tudo lhes corre normalmente, se mantêm competitivos.

O cenário do Mosteiro de Alcobaça serviu de pano de fundo para uma prova de tirar o fôlego. José Pedro Fontes e Inês Ponte começaram bem, na reta final, chegaram a liderar, mas a decisão do campeonato ficou para os últimos instantes. Faltou muito pouco para a vitória – apenas 1,8 segundos – mas o segundo lugar consolidou a boa regularidade da dupla ao longo de toda a temporada, apesar de alguns contratempos que os afastou das decisões nesta prova: “As escolhas de pneus acabaram por ter uma grande influência nos resultados, no que se transformou num dos testes mais desafiantes da época”, referiu o piloto. Este segundo lugar final resulta de “um bom rali, muito disputado. Olhando para as diferenças no final, elas são mínimas, mas mérito para quem vence, obviamente. Fico muito feliz por ter estado sempre na luta pela vitória, num rali onde se decidia o título e era preciso andar a fundo. Tivemos alguns azares durante o ano que nos retiraram desta luta. Sem esses percalços, estivemos sempre competitivos.”