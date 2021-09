CPR, José Pedro Fontes: “tentar ganhar as provas que faltam” | AutoSport

José Pedro Fontes e Inês Ponte venceram o Rali da Água – CIM Alto Tâmega naquela que foi a primeira vitória absoluta desde o Rali Vidreiro 2019. Com este resultado, reaproximaram-se na luta pelos títulos: “Estamos naturalmente muito satisfeitos com esta vitória fantástica e que premeia todo o Citroën Vodafone Team. Entrámos no rali com algumas cautelas para não correr riscos mas logo percebemos que podíamos tirar muito mais do nosso C3 Rally2.

Foi uma prova muito competitiva entre todos. Há quatro pilotos que a qualquer momento podem ganhar ralis em asfalto. Acho que no primeiro dia não entrámos bem na prova, mas depois disso tivemos um bom ritmo, acreditámos até ao final, e conseguimos ganhar. O troço que definiu o rali foi a primeira passagem em Boticas onde consegui ganhar bastante ao Bruno, e saímos de lá mais próximos, mas o segredo foi mesmo acreditar até ao final como sempre fazemos. As corridas muitas vezes, ganhar ou perder, é uma questão de sorte e desta vez correu sempre bem. As últimas provas têm corrido bem mas isso deve-se também muito a estarmos a competir em asfalto. Historicamente somos mais fortes neste tipo de ralis. Em Castelo Branco fizemos um pião, podíamos ter chegado à frente do rali, na Madeira correu bem. Vamos continuar a tentar ganhar as provas que faltam.

Por fim, esta é uma vitória que quero partilhar com todos os elementos da nossa equipa, com os nossos patrocinadores e com os nossos fãs, que não pararam de nos incentivar ao longo de todo o rali”, referiu José Pedro Fontes, que recuperou dez pontos ao líder do campeonato.