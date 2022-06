CPR, José Pedro Fontes: “sinto que somos capazes de fazer melhor” | AutoSport

A dupla do Citroën Vodafone Team José Pedro Fontes/Inês Ponte assegurou em Castelo Branco o seu melhor resultado do ano, um segundo lugar, e ainda tentaram atacar o líder, mas já não conseguiram ir mais longe. Lutaram muito e deixaram claro que no asfalto vão ter que contar com eles nas lutas da frente. Tal como já se esperava: “este segundo lugar foi bom, mas sinto que somos capazes de fazer melhor.

Um ou outro detalhe que falhou na primeira etapa, teve, como é hábito neste tipo de provas, um preço muito elevado. Assumimos que hoje tínhamos que ir para a estrada para atacar com todas as armas e foi isso que fizemos. Ganhámos especiais, colocámos uma enorme pressão sobre os nossos rivais e conseguimos recuperar um lugar e algum tempo, pena não tenha sido suficiente para chegar à vitória.

Agora, vamos ter uma final de temporada vibrante, com três ralis que serão, seguramente, disputados da primeira à última especial. O próximo é já no início de Agosto, na Madeira, no qual queremos estar preparados e, uma vez mais, lutar pela vitória entre os concorrentes do CPR.”