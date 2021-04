CPR, José Pedro Fontes: “Queremos estar na luta pela vitória em todas as provas”

O Citroën Vodafone Team inicia no último fim-de-semana deste mês o ‘ataque’ a mais um Campeonato de Portugal de Ralis, que arranca nos pisos de terra da região de Amarante, com o Rali Terras d’Aboboreira. Depois do teste em competição realizado em Vieira do Minho, a dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte e o novo Citroën C3 Rally2 rumam, uma vez mais a norte, mas agora é a valer: “Realizar o Rali de Vieira do Minho permitiu-nos não apenas avaliar a nossa performance, mas também testar componentes, identificar falhas e, assim, fazer algumas correções,” afirma José Pedro Fontes.

É, pois, com todo o trabalho de preparação feito e tudo testado que a dupla ruma a Amarante. De olhos postos na luta pelo título, José Pedro Fontes está ciente das dificuldades que vai enfrentar. Todavia, é com enorme confiança que encara este primeiro embate do ano em termos de Campeonato de Portugal de Ralis: “Sabemos o nosso valor e ninguém como nós conhece as capacidades do Citroën C3 Rally2. Assim é com natural confiança que encaramos não apenas este primeiro rali, mas também a época de 2021.”

O Citroën Vodafone Team tem, assim, tudo a postos para o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis e será já neste Rali Terras d’Aboboreira que a equipa pretende mostrar os seus trunfos e lutar pela vitória naquele que é o primeiro de quatro ralis de terra de 2021. Fontes reafirma a sua vontade de “mostrar serviço” desde o arranque “e foi nesse sentido que preparámos esta época. Queremos estar na luta pela vitória em todas as provas e, desta forma, lutar também pelo título absoluto. Quanto a este primeiro rali, apesar de ser relativamente curto, pode ser muito revelador, já que é composto por algumas especiais longas e muito exigentes para os pilotos, mas também para os carros”, disse.