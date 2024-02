CPR, José Pedro Fontes: o homem dos sete ofícios… | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) estão de volta para as lutas pelos primeiros lugares do Campeonato de Portugal de Ralis. Para o piloto, são 27 anos de ralis, ‘entremeados’ com a Velocidade, uma ligação à Vodafone quando esta era ainda Telece, em Portugal, um percurso que foi passando por equipas oficiais, FIAT, Renault, teve a fase dos GT em 2009 e 2010 depois em 2014, e desde 2015 para cá uma ligação muito bem sucedida com a Citroën, agora Grupo Stellantis.

Pelo meio, a Sports & You, que cresceu imenso, para o que é hoje, assiste em todos os tipos de terreno, ralis, TT, pistas, organizam competições, tornou-se no representante oficial para Portugal e Espanha dos departamentos de competição da Citroën Racing e da Peugeot Sport, e no meio disto tudo, o piloto ainda tem tempo para correr e lutar por títulos.

Depois dos que conseguiu em 2015 e 2016, já com a equipa oficial da Citroën, José Pedro Fontes voltou em 2023 a lutar pelo ceptro até ao último rali. É, desde 2018, quando o CPR se tornou ainda mais competitivo, o segundo piloto que mais triunfos obteve em provas do CPR, continua a manter-se ao mais alto nível e este ano vai outra vez à luta.