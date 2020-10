CPR, José Pedro Fontes: “Não nos vamos dar por vencidos”

Depois de ter vencido as duas últimas edições desta prova as expetativas da Citroën Vodafone Team são elevadas e José Pedro Fontes e Inês Fonte querem levar o Citroën C3 R5 a novo triunfo: “São, de facto, grandes as expectativas para o Rali Terras d’Aboboreira, prova que pelas razões óbvias é muito do nosso agrado. Claro que tivemos de fazer um pequeno ‘reset’ depois das duas provas de asfalto, neste regresso do CPR aos pisos de terra, de uma prova que como tantas outras teve de ser reagendada no calendário devido à pandemia, mas nada a que não estejamos habituados. O nosso C3 R5 já por diversas vezes demonstrou o seu potencial em pisos de terra, para além de que os testes que realizámos também têm deixado muito bons resultados, pelo que é com elevado ânimo que enfrentamos este novo encontro com os nossos adversários”, refere José Pedro Fontes.

“Num Rali Vidreiro de má memória, pelas razões de todos conhecidas, alcançámos, em termos estatísticos, um 3º lugar, mas que apenas atribuiu um pequeno proporcional de 25% dos pontos em jogo, pelo que as contas para o nosso campeonato ficaram mais apertadas. Mas não nos vamos dar por vencidos, pois a possibilidade de chegarmos aos títulos ainda é real, ainda que muito difícil e dependente de vários fatores, nomeadamente as prestações dos nossos principais adversários. Há dois ralis por disputar – este Terras d’Aboboreira e o Casinos do Algarve – pelo que nos resta mostrar toda a nossacapacidade e lutar pelo 1º lugar em ambos os ralis. No final far-se-ão as contas!”