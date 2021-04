CPR, José Pedro Fontes: Grande novidade é a estreia do novo C3 Rally2

O Citroën Vodafone Team está de regresso, Rali de Vieira do Minho serve como preparação para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2021.

José Pedro Fontes e Inês Ponte estreiam o novo C3 Rally2 do Citroën Vodafone Team, unidade substancialmente evoluída da anterior unidade C3 R5. Objetivo é a reconquista dos títulos de Pilotos e Navegadores.

Antecipando um tão aguardado quanto desejado regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR),parado há mais de cinco meses devido à situação de pandemia – e que deverá decorrer sob a égide das condicionantes sanitárias de forma a garantir as condições de segurança de todos os intervenientes – o Citroën Vodafone Teamprepara-se para entrar em cena numa prova que servirá de teste em condições reais ao novo C3 Rally2, antes de José Pedro Fontes e Inês Ponte abraçarem os seus objetivos maiores para o corrente ano de 2021, os títulos de Campeões de Pilotos e Navegadores.

Será no Rali Vieira do Minho que a dupla do C3 Rally2 irá avaliar o potencial da sua nova máquina, agora homologada sob a nova regulamentação “Rally2” (até ao ano passado designada de “R5”), uma prova apenas pontuável para o Campeonato do Norte de Ralis, mas também um evento que marca a retoma dos ralis no nosso país e logo num palco tão referencial, as classificativas de terra da região minhota.

“É com uma enorme satisfação que regressamos aos ralis, agora no novo C3 Rally2, o nosso novocarro para o CPR 2021, uma máquina que temos explorado nos múltiplos testes que temos vindo a realizar, com vista a encontrar as melhores afinações que nos permitam, a partir do final do mês, começar a lutar pelas vitórias nas 8 provas que compõem o campeonato deste ano”, refere José Pedro Fontes.

“O facto de o fazermos numa prova cujos troços conhecemos muito bem, como também por contarmos com um lote de nomes que irão ser os nossos adversários nos ralis do CPR irão permitirtirar as primeiras conclusões face à direção que estamos a tomar em termos dos diferentes ‘set-ups’ que a Citroën Racing nos disponibilizou”.

Apesar do enorme defeso de mais de cinco meses que mediou entre a última prova do CPR 2020 e este rali de teste, a equipa não tem estado parada,“testando o C3 Rally2 quer em troços de terra quer em secções de asfalto, de modo a começarmos já a garantir um resultado que nos permita entrar em grande no Rally Terras d’Aboboreira, a primeira jornada em terra do CPR, que terá lugar no final do mês de abril, e começando a amealhar os pontos necessários para que no final do ano eu e a Inês possamos repetir a conquista conjunta alcançada em 2016. Queremos premiar a renovada aposta dos nossos patrocinadores:Vodafone, Citroën, Milaneza, ExpressGlass, Total e Pirelli”.

“Gostaria de deixar uma palavra de apreço a todos os nossos fãs, que nos apoiam incondicionalmente e que, neste momento, ainda só o podem fazer na segurança das suas casas, devido às inúmeras condicionantes de deslocação e de participação em eventos desportivos. Temos a certeza de que podemos contar com eles e de, em breve, poder voltar a vê-los ao vivo, não só incentivando-nos à nossa passagem nos troços, como também visitando-nos nos Parques de Assistência, assim consiga o país ultrapassar esta fase de pandemia que ainda é bastante limitativa, obrigando a um necessário distanciamento”.

Relativamente ao Rali Vieira do Minho do próximo domingo (dia 18 de abril), a prova do Motor Club Guimarães agrupa-se num único dia, compostade uma Etapa única com 117,86 km, com início às 8h30 e términus às 18h03, a partir da frente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.São apenas duasas Especiais de Classificação, percorridas por três vezes cada, para um total de 63,75 km cronometrados: Senhora da Fé /Serradela (10,86 km) agendada para as 09h18, 11h46 e 15h22, e Serradela / Anjos (10,39 km), com partida às 09h46, 12h14 e 15h50.