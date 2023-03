CPR, José Pedro Fontes: “fazer o melhor na terra e atacar no asfalto” | AutoSport

José Pedro Fontes e Inês Ponte querem iniciar a temporada 2023 do Campeonato de Portugal de Ralis com o pé direito, tendo como objetivo máximo discutir a vitória entre os concorrentes nacionais, desta prova que também pontua para o Campeonato da Europa da modalidade.

O amplo formato – 180 quilómetros cronometrados de 17 troços, divididos por três dias – torna o Serras de Fafe numa prova exigente, sendo, por isso, fundamental uma ótima gestão do andamento e da mecânica do C3 Rally2, unidade que foi alvo das mais recentes evoluções da Stellantis Motorsport.

Os objetivos da dupla Citroën Vodafone Team para 2023 passam por somar sólidas pontuações na secção de terra do CPR, para depois solidificar o ataque ao título de Campeões de Portugal de Ralis 2023 na fase de asfalto.

O Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2023 e também pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC) deste ano, irá contar com o Citroën Vodafone Team, estrutura que reafirma, pelo oitavo ano consecutivo, as suas pretensões no domínio máximo dos ralis nacionais.

Realizado em pisos de terra, o rali do Demoporto – Clube Desportos Motorizados do Porto vai para a estrada nos próximos dias 10 a 12 de março (desta sexta-feira a domingo), sendo um evento que José Pedro Fontes já venceu em 2016, temporada em que alcançou o seu segundo título de Campeão de Portugal de Ralis, aqui já na companhia de Inês Ponte.

Mais recentemente e após a conquista, no ano passado, do Vice-Campeonato Nacional de Ralis, os objetivos do Citroën Vodafone Team e da dupla José Pedro Fontes / Inês Ponte são de conquistar – e, assim, revalidar – o título em termos absolutos, apesar da forte concorrência que se anuncia para este ano de 2023.

Contando com o renovado apoio logístico e mecânico da estrutura da Sports&You e com uma viatura totalmente revista e atualizada, a dupla irá adotar uma estratégia de enfrentar as provas em pisos de terra com o objetivo de conseguir o maior número de pontos, para depois, no asfalto, piso onde historicamente é mais forte, estar na luta pelo título.

“Já venci este rali e sei bem das dificuldades de uma prova desenhada para um Europeu. Ainda assim, é um rali de que gosto muito e no qual quero alcançar um dos lugares do pódio entre os portugueses, se possível o degrau mais alto. Isto porque a lista de inscritos comporta quase todos os candidatos ao título europeu, realidade que não é, de todo, o nosso foco principal. Queremos também adotar um ritmo sustentado que nos permita evitar percalços que nos estraguem a prova.”

“É por isso, uma prova de equilíbrios, para uma longa temporada em que a nossa estratégia será a mesma do ano passado, cumprir a fase em pisos de terra com a melhor classificação possível e, depois, atacar as provas de asfalto onde, acredito,continuaremos a fazer a diferença,”acrescentou o piloto do Porto.