CPR, José Pedro Fontes: “fazer esquecer performance que não condiz com o potencial do carro” | AutoSport

Cumpridas que estão duas das oito provas que compõem o Campeonato de Portugal de Ralis 2021, o calendário prossegue com a realização do Rali de Castelo Branco, a decorrer este fim-de-semana. A dupla, José Pedro Fontes e Inês Ponte, quer impor os argumentos do C3 Rally2 da Citroën Vodafone Team perante a extensa e forte concorrência que irão enfrentar.

Apesar do arranque difícil, com duas provas de terra em que a equipa não conseguiu ficar perto dos objetivos previamente traçados, José Pedro Fontes preparou afincadamente este regresso aos pisos de asfalto. O piloto do Porto não esconde a ambição de fazer esquecer os resultados menos bons nas anteriores duas jornadas, esclarecendo desde logo “o nosso Rali de Castelo Branco começou ainda no fim-de-semana do Rali de Portugal. Preparámos de forma criteriosa esta terceira jornada do ano e queremos, em primeiro lugar, fazer esquecer uma performance que não condiz com os objetivos e com o potencial do carro”.