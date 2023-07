CPR, José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio no Rali do Marítimo | AutoSport

Está confirmada a participação das duplas José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) no Rali do Marítimo (14/15 julho), quarta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, com o objetivo de prepararem a disputa do “Vinho da Madeira”, sexta prova do CPR e segunda em pisos de asfalto da temporada.

A decisão, como já fora referido anteriormente, foi tomada depois de concluído o Rali de Castelo Branco, no último fim de semana.

Fontes e Teodósio serão, deste modo, os únicos pilotos do CPR a disputar o rali organizado pelo Club Sport Marítimo e que ocorre três semanas antes da maior festa do desporto automóvel madeirense.

O Rali do Marítimo, corrido integralmente no sábado (15 julho), tem nove classificativas, num total de 73,70 quilómetros cronometrados.