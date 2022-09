CPR, José Pedro Fontes: “desapontados com o resultado, mas demos o nosso melhor” | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) não tiveram sorte nesta prova já que um furo decorrente de um corte de estrada, onde todos passam da mesma maneira e só um fura, condicionou muito o resultado no rali, com o sexto lugar a não refletir o desempenho da dupla do Citroën Vodafone Team: “no primeiro troço da segunda secção de hoje (sábado) sofremos um furo que nos fez perder mais de um minuto.

Com isto caímos para o sexto lugar e, para mais num rali tão curto, ficámos impossibilitados de recuperar posições. Estamos obviamente desapontados com este resultado, embora conscientes de que demos o nosso melhor.

É sabido que numa prova deste tipo, um percalço, por pequeno que seja, tem consequências de proporções enormes e foi isso mesmo que nos aconteceu.

Resta-nos manter o ânimo e atacar a vitória no derradeiro rali da temporada. Aproveito para dar os parabéns ao Bruno Magalhães pela vitória deste fim-de-semana e ao Armindo Araújo pela conquista do título,” disse José Pedro Fontes.