CPR, José Pedro Fontes: “Dedico esta vitória à minha família…” (áudio) | AutoSport

José Pedro Fontes, Inês Ponte venceram o Rali Vidreiro, terminando a época como vice-campeões, e com uma fase de asfalto muito forte, como é seu apanágio.

Só mesmo o quinto lugar do Alto Tâmega destoou, e mesmo aí só um furo os afastou da luta pela vitórias. Nos outros três ralis, venceram dois e foram segundos no outro: “Foi o coroar de uma época que terminou em alta depois de um começo menos conseguido. Tinha dito que iríamos atacar na fase de asfalto do CPR e cumprimos! Ganhámos entre os concorrentes ao CPR no Vinho Madeira, tivemos algum azar em Castelo Branco e no Alto Tâmega, provas que poderiam ter terminado com vitórias. O Vidreiro é um ‘velho conhecido’, difícil como eu gosto, e voltámos a afirmar a nossa competitividade. Foi uma pena os azares que conhecemos ao longo da temporada, particularmente na fase de terra do CPR e já nesta fase de asfalto, pois arredaram-nos da luta pelo título. Acredito que com mais um par de vitórias, que estavam perfeitamente ao nosso alcance, a história deste campeonato poderia ser diferente. Fica esta saborosa vitória e mais um vice-campeonato para o palmarés. Aproveito para dedicar esta vitória à minha família, ainda para mais num ano que foi muito difícil em termos pessoais…” afirmou José Pedro Fontes.