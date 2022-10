CPR: José Pedro Fontes conquista vitória no Rali Vidreiro | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceu o Rallye Vidreiro e garantiu o segundo posto do Campeonato de Portugal de Ralis.

Sem nada a perder, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) venceu a Power Stage do Rallye Vidreiro com o tempo de 7:11.5s, com José Pedro Fontes a garantir o segundo melhor tempo no final dos 14.59 km do troço de São Pedro de Moel, com vantagem de 1.2s sobre Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2), garantindo o segundo triunfo da época do CPR. O piloto do Citroen Vodafone Team geriu o andamento na penúltima etapa e tinha 5.9s de vantagem antes da Power Stage, passando a ter no final do rali 7.1s sobre Magalhães, que depois de vencer o Rali da Água, que também discutiu com Fontes, soma mais um pódio.

Com uma ponta final de rali sempre a fundo, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) garantiu o terceiro posto da classificação geral, relegando Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) para fora do pódio do rali por uma diferença de 2.2s. Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) foi o quinto classificado da prova, terminando a 1:02.4s de Fontes. Na prática, e como Bernardo Sousa não pontua para o campeonato, Paulo Meireles soma os pontos do quarto lugar.

No sexto lugar da classificação geral do Rali Vidreiro, ficou a dupla Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo), seguido de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2).

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foi o oitavo classificado depois de um rali em que ficou de fora da discussão da liderança por causa de uma penalização difícil de explicar.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) foi o nono classificado e Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta) conseguiu subir uma posição na última especial do rali, trocando de lugar com Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroen C3 R5).

Nas duas rodas motrizes foi Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) o vencedor final, tendo Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio 4RS (R3t)) terminado a prova a 1:07.1s do primeiro lugar. Luís Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4) foi o terceiro classificado.

Na competição dedicada aos jovens, a FPAK Júnior Team, foi Gonçalo Henriques/António Santos (Kia Picanto) quem levou a melhor, deixando José Bastos/António Manuel Martins Pereira (Kia Picanto) a 1:08.0s de diferença, seguido por Danny Carreira/Bruno Abreu (Kia Picanto). Rafael Cunha/Pedro Santana (Kia Picanto) e José Quintas/Diogo Costa (Kia Picanto) fecharam a classificação deste troféu.

Tempos Online – CLIQUE AQUI