CPR, João Barros: “Houve vários motivos para o meu afastamento, por exemplo a tristeza de não ter sido campeão em 2017” | AutoSport

Depois da sua participação e triunfos no recentes Rali de Mesão Frio e Constálica Rally Vouzela e Viseu, João Barros vai voltar ao mais alto nível no Campeonato de Portugal de Ralis no seu Volkswagen Polo GTI R5. A prova que marca o regresso será o Rali da Água, Transibérico Eurocidade Chaves-Verín. Para além disso, tem planos para cumprir um programa parcial no campeonato em 2024: “Claro que sentia imensas saudades de participar em ralis do Campeonato e por isso aqui estou de novo”, começa por afirmar o piloto de Paredes, recente vencedor do Rali Município de Mesão Frio, prova dos campeonatos Promo Norte e Start Norte.

Para trás ficaram cinco épocas (2014/2020), algumas mais preenchidas do que outras, em que guiou carros tão competitivos como o Ford Fiesta R5, o Skoda Fabia R5 ou o Citroen C3 R5. Foi a partir de 2017 que reduziu a sua atividade, justificada por um conjunto de diferentes circunstâncias.

“Houve vários motivos para o meu afastamento, o primeiro dos quais, e tenho que confessá-lo, pela tristeza de não ter conquistado o título [2017], pois acho que o merecia. Depois, a minha atividade profissional exige bastante tempo e por último há, na minha opinião, um número [8] excessivo de provas no Campeonato de Portugal de Ralis”.