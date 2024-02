CPR: João Barros de regresso aos ralis: 5 provas, duas de terra, 3 de asfalto… | AutoSport

O ‘bichinho’ dos ralis não ‘perdoa’, e depois dos sinais dados em 2023 com o Penafiel Racing Fest, Rali Município de Mesão Frio, Constálica Rallye Vouzela Viseu e o Rali da Água-Transibérico Eurocidades Chaves-Vérin, João Barros está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2024 para disputar metade do campeonato com a Racing 4You de Manuel Castro, e com Jorge Henriques no banco do lado direito.

Antes de 2023, a última vez que tinha feito algumas provas foi em 2020 com o Citroën C3 R5 depois de já em 2018 e 2018 ter feito apenas programas parciais nos ralis, na altura ainda com o Ford Fiesta R5.

2017 foi o seu último ano completo no CPR, um ano em que apesar de ter ido ao pódio em todas as provas que fez, não conseguiu levar a luta até ao fim da competição com Carlos Vieira e Pedro Meireles.

Agora, o regresso: “vamos fazer alguns ralis, a ideia é disputar cerca de metade da época” começou por dizer João Barros ao AutoSport: “à partida o meu programa será o Rali Serras de Fafe e o Rally Terras d’Aboboreira e depois passar para o asfalto. Em princípio as provas serão Castelo Branco, Rali da Água e o Rali Vidreiro/Marinha Grande, com o Jorge Henriques e a equipa Racing 4You, a equipa do ‘Manel’ Castro que é muito boa, estou muito contente”, disse. O carro, de novo o Volkswagen Polo GTI R5, de que tem só bem a dizer: “o carro é uma grande máquina, as impressões são muito boas o carro encaixa muito bem na minha condução, é um carro muito honesto, é bastante fácil para mim de guiar e ainda é muito competitivo. Veja-se que o Volkswagen Polo GTI R5 já não tem evoluções há muito tempo mas continua a ser muito competitivo face aos outros carros mais atuais que aí andam. Eu gosto mesmo muito do carro pois o carro encaixa muito bem no meu perfil de piloto. O motor é muito bom, pego no carro e sinto logo uma ligação, o carro dá-me confiança, o centro de gravidade do carro é muito bom o carro, parece que é mais baixo e mais largo que os outros. Gosto mesmo muito do Polo”, disse.

FOTO Facebook João Barros