CPR: James Fulton regressa ao lado de Kris Meeke: “Não foi uma decisão fácil” | AutoSport

James Fulton, navegador e amigo de Craig Breen, está de regresso ao Team Hyundai Portugal para cumprir o objetivo que, em janeiro de 2023, traçou em conjunto com o piloto. Depois de um período de reflexão e ponderação, James Fulton sente-se apto para retomar a sua posição como navegador, agora ao lado de Kris Meeke, e juntos propõem-se a lutar pelo título, em homenagem a Craig Breen: “Foi um momento muito difícil, mas sinto-me, agora, preparado para regressar. Não foi uma decisão fácil, mas depois de falar com a minha família e a família do Craig, consideramos que isto era o que o Craig quereria. Comecei este desafio com ele e sinto que a melhor forma de o homenagear é terminar o que começámos juntos.” afirmou James Fulton,

navegador do Team Hyundai Portugal.

O Team Hyundai Portugal, contará, assim, com a dupla Kris Meeke/James Fulton que se juntará à dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira no CPR, já a partir do Rally de Portugal.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, comentou que, “O regresso do James é algo que queríamos e ficamos naturalmente muito contentes por o receber de novo na equipa. A memória do Craig e a paixão que tinha pelos ralis, permanecem connosco e continuamos a lembrá-la.”