CPR: Hyundai apresentou as suas duplas para 2026

A Hyundai revelou as suas duplas para o Campeonato de Portugal de Ralis 2026, reforçando a aposta em jovens talentos portugueses. Gonçalo Henriques/Inês Veiga e Hugo Lopes/Magda Oliveira assumem o papel de figuras centrais no novo projeto da marca.

Trata‑se de uma mudança de paradigma face ao passado recente, em que a estrutura se apoiava sobretudo na experiência. Depois de títulos conquistados com nomes como Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, Kris Meeke e Dani Sordo, a Hyundai quer agora levar ao título uma nova geração de pilotos nacionais. O objetivo é claro: que um dos dois carros seja campeão e o outro vice‑campeão.

Jorge Costa, diretor da Hyundai Portugal, sublinha que a passagem de pilotos muito experientes foi determinante para ajustar processos e fazer evoluir a equipa, realçando que a aposta em jovens talentos acabou por se tornar natural. “Quer o Gonçalo, quer o Hugo, deram todos os indicadores de que tinham o potencial, a capacidade e a ambição para conquistar títulos com o Team Hyundai Portugal. Portanto, é quase uma opção natural apostar em jovens portugueses, com imenso potencial. Vai ser um confronto de gerações, porque os nomes que conhecemos há muitos anos e que certamente os inspiraram vão competir. Acho que vai ser bom para todos.”

Para o responsável da marca, esta aposta é o resultado lógico de um caminho feito ao longo de vários anos. “A presença de pilotos experientes ajudou‑nos, em determinados momentos, a corrigir e a avançar. Perante o potencial destes jovens pilotos, só precisavam de um projeto estruturado que os acolhesse. Temos esse projeto, achamos que faz todo o sentido; eles também acharam e, portanto, diria que temos todas as condições para ter aqui um projeto vencedor.”

Hyundai preparada para lutas internas

Internamente, a Hyundai reconhece que a luta direta entre as duas duplas poderá gerar momentos de tensão, mas entende que essa rivalidade é saudável para a competição. “É normal e até saudável, diria. Temos dois pilotos com muita vontade de vencer. Nós, enquanto equipa, o que queremos é proporcionar as mesmas condições a ambos, para que cada um deles tire o melhor partido do carro, do seu trabalho em equipa com o navegador e com as suas equipas técnicas. Com isso garantido, que vença o melhor. Tem tudo para ser uma época bastante interessante.”

Cenário positivo nos ralis em Portugal

Jorge Costa traça também um retrato positivo dos ralis em Portugal, destacando o confronto entre gerações de pilotos e a chegada de uma nova marca que aumentou a competitividade. Defende, ainda assim, que o cenário ideal passaria por ter mais construtores envolvidos e por elevar o campeonato a um patamar superior. “O facto de chegar uma marca bastante forte nos últimos anos veio, obviamente, aumentar a competitividade e isso é muito positivo para a própria projeção do campeonato. O ideal seria ter outras marcas a entrar e a aumentar a competitividade. Todos acabam por ganhar.

Não viemos para este projeto para experimentar. Ao fim de oito anos, todos percebem que fizemos uma aposta segura, consistente e robusta a longo prazo. Com oito anos já percorridos, e com títulos nos últimos três, os nossos objetivos para o próximo ano estão perfeitamente definidos. É um projeto claramente muito importante para nós.”

Com a aposta em duas duplas jovens e muito promissoras, a Hyundai opera uma mudança de paradigma. Após um ano em que Gonçalo Henriques e Hugo Lopes mostraram o seu talento, é tempo de lhes dar ainda mais palco numa temporada em que a marca assume, sem rodeios, a ambição de manter o título em casa.