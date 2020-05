CPR, Humberto Vairinhos: “Trazer os ralis à capital do país”

Tal como o AutoSport avançou ontem, o CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo passará também a organizar ralis e nesse contexto vai levar para a estrada em 2021 o Rally de Lisboa, prova candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis de 2022. Para o presidente do clube, Humberto Vairinhos Silva, depois de ter ouvido várias pessoas a manifestar a vontade de haver um rali em Lisboa, divulgou o que já anda a fazer há algum tempo: “Vamos ao encontro aos desejos recentemente manifestados por muitos intervenientes neste desporto de trazer os ralis à capital do país. Gostamos de desafios e neste projeto, saído exatamente dum repto, tudo faremos para manter e melhorar a excelência já demonstrada na organização e promoção da Baja TT Vindimas do Alentejo, que este ano inaugurou o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM|48, competição que é uma referência a nível mundial”.

Nesse sentido, o CPKA trabalha há cerca de um ano na nova prova, que terá lugar em 2021 em data, que em devido tempo, será concertada com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, numa conjuntura e realidade, que neste momento ainda ninguém sabe como vai ser.

O Rally de Lisboa será disputado durante cerca de dia e meio, sábado e domingo, nos concelhos de Lisboa, Mafra, Arruda dos Vinhos e Alenquer. A estrutura entretanto delineada prevê 12 provas especiais com 111,50 km num itinerário total de 370 km. O centro nevrálgico do rali, com parque de assistência, parque fechado e pódio estará no Parque das Nações.