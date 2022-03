CPR, Humberto Silva: “Candidatura do Rali de Lisboa é o passo normal” | AutoSport

O Rali de Lisboa é candidato ao CPR. A prova organizada pelo CPKA tem grandes ambições e apesar de reconhecer a valia e a qualidade das provas do CPR, Humberto Silva acredita que as condições existem para fazer uma prova de referência e até tentar voos ainda mais altos. O responsável do CPKA falou ao AutoSport durante o rali Serras de Fafe: