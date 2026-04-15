CPR, Hugo Lopes: “O foco é entrarmos logo bem na classificativa de Amarante”

A dupla Hugo Lopes/Magda Oliveira, volta a representar as cores do Team Hyundai Portugal no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que tem o primeiro encontro de 2026 marcado para o Rali Terras D’Aboboreira (17 e 18 de abril). O objetivo da marca é claro: prolongar a hegemonia dos últimos três títulos consecutivos, num palmarés que já soma 21 vitórias e quatro títulos em oito épocas.

Hugo Lopes pretende começar bem a prova, num rali que promete ser desafiante, especialmente depois de um período alargado longe dos troços de terra. No entanto, a vontade de lutar pelo título ficou bem expressa na antevisão da prova:

“O Rali Terras D’Aboboreira tem dos troços de terra mais espetaculares do país. O foco é entrarmos logo bem na classificativa de Amarante, que abre os dias de sexta-feira e sábado. É um troço longo, onde é preciso manter um ritmo sólido e sem erros, para percebermos onde nos situamos perante a concorrência e garantir uma boa posição na estrada para sábado. Também o Marão será desafiante, por ser feito no sentido inverso ao do ano passado e muito a subir, exigindo um bom ritmo desde o início”.

“Estamos muito contentes e orgulhosos por competir a tempo inteiro no campeonato com o Team Hyundai Portugal. Depois de mais de um ano sem andarmos em pisos de terra, o Hyundai i20 N Rally2 transmitiu-nos ótimas sensações nos testes e sentimos que estamos preparados. Não temos dúvidas de que o campeonato vai ser muito competitivo, com uma mistura interessante de gerações, mas queremos afirmar-nos como uma das principais figuras em todas as provas, e lutar por vitórias e pelo título”.