CPR, Hugo Lopes: “fazer uma boa prova e mostrar o nosso valor” | AutoSport

Hugo Lopes e Tiago Neves estarão à partida de Peugeot 208 Rally4 para adicionar às ambições no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM e Campeonato Júnior de Ralis, a conquista da nova competição Rally4You destinada a viaturas do grupo Stellantis.

Depois de uma entrada positiva na 1ª prova em Fafe, a dupla mostra-se confiante na preparação e determinação que têm implementado para encarar o Rally Casinos do Algarve com ambição: “Depois de um bom início de campeonato, que não tem sido fácil do ponto de vista de garantir o orçamento para as restantes provas, estamos bastante motivados para fazermos uma boa prova e mostrarmos mais uma vez o nosso valor para que consigamos garantir a nossa caminhada rumo ao título!”.

Em termos competitivos, Hugo Lopes refere ainda: “É um rali novo para nós mas com bastante história nos ralis portugueses ao ter classificativas do antigo WRC Rally de Portugal. Pelo que conseguimos estudar previamente parece-nos um rali rápido devido ao tipo de piso ser xistoso e não ter tendência a degradar-se em demasia. Porém poderá ter tendência a ficar com bastante pedra que será um risco para furar e por isso será mais uma vez importante fazer uma prova inteligente sem erros para não comprometer um bom resultado final!”.

O co-piloto Tiago Neves demonstra mais uma vez o seu entusiasmo “para dar início ao Rally Casinos do Algarve! Depois do positivo resultado alcançado em Fafe, concentramo-nos ainda mais no nosso trabalho e estamos muito focados em continuar numa boa toada!”.

O Rally Casinos do Algarve terá início na sexta-feira, dia 31 de março, com o Qualifying para determinar a ordem de partida. No final do dia a prova começará na Super-Especial em Lagos e no dia de sábado os pilotos terão de percorrer as classificativas de Silves, Perna Seca, São Marcos e Messines, antes de chegar a City Stage e Pódio Final em Portimão.