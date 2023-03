CPR, Hugo Lopes: “confiantes no trabalho que temos vindo a fazer” | AutoSport

Será ao lado dos melhores pilotos da Europa, no Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, que se dará o início de mais uma época do Campeonato de Portugal de Ralis. Hugo Lopes e Tiago Neves marcam presença neste início com ambições de lutar pela vitória final pelo Campeonato de Portugal de Ralis 2RM!

Depois do Rally Vieira do Minho, a dupla mostra-se confiante num bom resultado e em começar com o pé direito a nova época: “Estamos focados em fazer um bom resultado logo na 1ª prova. Será um rali complicado, não só pelas condições climatéricas que são esperadas, como também pelo facto de ser uma prova do Europeu de Ralis e a passagem de vários carros irá degradar ainda mais o estado do piso. Será então necessário fazer uma prova inteligente, sem erros, para que no final o resultado seja positivo para a nossa continuidade no campeonato!” refere o jovem piloto de Viseu, Hugo Lopes.

De regresso ao lado direito do Renault Clio Rally4, Tiago Neves acrescenta: “A espera foi longa, mas finalmente estamos de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis 2RM. Sabemos que a margem de progressão ainda é muita, mas estamos confiantes no trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes últimos tempos! Vemo-nos em Fafe!”

O Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto terá início na sexta-feira, dia 10, com o Shakedown e a Super-Especial no centro de Fafe. No dia de sábado os pilotos passarão por Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto. O rali terminará no dia 12, com dupla passagem pelos troços de Luilhas, Seixoso, Santa Quitéria e Lameirinha.