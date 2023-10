CPR, Hugo Lopes: “Agora é trabalhar para o próximo ano, objetivo está traçado e é a Peugeot Rally Cup Ibérica” | AutoSport

Hugo Lopes teve azar, já que um problema com os travões do seu Peugeot 208 Rally4 quando lideram a prova o impediu de continuar na luta. A mecânica várias vezes traiu o piloto durante o ano, mas o que fez enquanto andou sem problemas, mostrou que se tem de contar com ele: “Estávamos na frente, tivemos problemas de travões e sem isso é impossível lutar. Estivemos sempre na luta em todos os ralis mas também muitos azares mecânicos o que foi pena. Agora é trabalhar para o próximo ano, objetivo está traçado e é a Peugeot Rally Cup Ibérica”