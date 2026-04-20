CPR, Henrique Moniz: “Objetivo é fazer quilómetros”
Henrique Moniz e Jorge Diniz terminaram no top 10 do Rali Terras D’Aboboreira, com o sentimento de missão cumprida. A aprender ainda os truques do Škoda Fabia Rally2 Evo, a dupla tentou fazer o melhor possível, dentro das limitações que a falta de experiência provocava.
O décimo lugar acabou por ser um resultado positivo, mesmo que Moniz pretendesse melhor. No entanto, os primeiros quilómetros com o carro são de adaptação e o ritmo ainda não é o pretendido.
“Chegamos ao fim. Continuamos a aprender bastante com o Skoda. Parece que este ano o objetivo é fazer quilómetros, rodar. Obviamente queríamos estar mais acima na tabela, era o nosso objetivo, mas faz parte. Temos que crescer, temos que aprender ainda mais.
Tenho que me habituar à diferença de velocidade, com que o carro curva. É um trabalho que se fará ao longo do ano. A estratégia foi boa, se calhar no Shake down tinha sacrificado um bocadinho o tempo, mas também, verdade seja dita, também precisava de rodar e fazer quilómetros no carro.
A lista de inscritos para este rali era excelente, muita competitividade em todas as categorias. Acho que o CPR está de boa saúde e recomenda-se.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI