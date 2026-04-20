CPR, Henrique Moniz: “Objetivo é fazer quilómetros”

Henrique Moniz e Jorge Diniz terminaram no top 10 do Rali Terras D’Aboboreira, com o sentimento de missão cumprida. A aprender ainda os truques do Škoda Fabia Rally2 Evo, a dupla tentou fazer o melhor possível, dentro das limitações que a falta de experiência provocava.

O décimo lugar acabou por ser um resultado positivo, mesmo que Moniz pretendesse melhor. No entanto, os primeiros quilómetros com o carro são de adaptação e o ritmo ainda não é o pretendido.

“Chegamos ao fim. Continuamos a aprender bastante com o Skoda. Parece que este ano o objetivo é fazer quilómetros, rodar. Obviamente queríamos estar mais acima na tabela, era o nosso objetivo, mas faz parte. Temos que crescer, temos que aprender ainda mais.

Tenho que me habituar à diferença de velocidade, com que o carro curva. É um trabalho que se fará ao longo do ano. A estratégia foi boa, se calhar no Shake down tinha sacrificado um bocadinho o tempo, mas também, verdade seja dita, também precisava de rodar e fazer quilómetros no carro.

A lista de inscritos para este rali era excelente, muita competitividade em todas as categorias. Acho que o CPR está de boa saúde e recomenda-se.”