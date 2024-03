CPR, Guilherme Meireles: “diria que o balanço é muito positivo e os objetivos têm sido cumpridos” | AutoSport

Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) realizou apenas o seu 11º rali no Algarve. Depois de ter feito três ralis em 2022 com o Peugeot 208 Rally4, o jovem, filho de Paulo Meireles, sobrinho de Pedro Meireles está a completar os primeiros tempos de aprendizagem nos ralis e pelo que se vê dos resultados a evolução é notória. Depois de um quarto posto nas 2RM em Fafe, agora o sexto posto no Algarve, arranque da Peugeot Portugal, portanto com um plantel bem mais composto: “correu muito bem, diria que é difícil conseguir fazer melhor com a margem de segurança com que andamos, o Hugo (Lopes), o Gonçalo (Henriques) e o Daniel (nunes) têm um ritmo diferente, mas conseguimos estar num ritmo interessante, diria que o balanço é muito positivo e os objetivos têm sido cumpridos”.