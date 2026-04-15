CPR, Gonçalo Henriques: “As expectativas são altas”

O Team Hyundai Portugal inicia esta semana a sua oitava temporada consecutiva no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com o Rali Terras d’Aboboreira (17 e 18 de abril) como ponto de partida.

A equipa alinha com as duplas Gonçalo Henriques/Inês Veiga e Hugo Lopes/Magda Oliveira, ambas oriundas do programa FPAK Júnior Team, reforçando a aposta na nova geração de pilotos portugueses. Após uma pré-temporada com dois dias de testes em piso de terra, os pilotos mostraram-se confiantes com o comportamento do Hyundai i20 N Rally2.

O carro apresenta-se nesta prova com o pacote de evolução Step2, que inclui novas opções de diferencial, relações de caixa de velocidades mais curtas e atualizações à geometria da suspensão — as mais recentes evoluções técnicas desenvolvidas pela Hyundai Motorsport.

Na antevisão da prova, Gonçalo Henriques revelou estar muito confiante para a jornada inaugural do CPR, depois de dois dias de testes que se revelaram proveitosos. O foco está nos primeiros lugares:

“ As expectativas são altas. Sentimo-nos muito confortáveis no Hyundai i20 N Rally2, após dois dias de testes muito positivos, onde experimentámos várias soluções. O carro está muito divertido e fácil de guiar, o que nos deixa confiantes, até por serem esperados pisos secos. As nossas metas são claras: lutar por vitórias e, no final, pelo título. Queremos fazer o nosso caminho degrau a degrau, sem pressão, mas com a ambição de sermos campeões e dar ao Team Hyundai Portugal o quarto título consecutivo”.

Sobre o percurso, Gonçalo Henriques admite: “Embora prefira troços mais largos e de piso duro, tenho-me sentido cada vez mais à vontade nos pisos macios, como os da Aboboreira. Acredito que podemos ser rápidos. Vamos trabalhar muito para que este seja um rali feliz para nós”.

Consciente da competitividade do CPR, o jovem piloto de Vila Nova de Poiares vê na concorrência um estímulo adicional: “Sabemos que vamos ter adversários muito fortes, que nos vão obrigar a trabalhar mais do que nunca. Mas é exatamente isso que queremos: evoluir ao lado de pilotos rápidos e disputar ralis ao mais alto nível”.