CPR, Gonçalo Henriques: “acredito nas minhas capacidades para fazer uma boa prova”

A grande exibição de Gonçalo Henriques e Inês Veiga, dupla do Hyundai Júnior Team FPAK, no Rali do Algarve, coroada com um pódio, levou o Team Hyundai Portugal a refazer as suas ‘contas’ e a dar nova oportunidade à dupla com a presença no Rali de Portugal, prova que não estava contemplada no calendário inicial da dupla. Mas para já é tempo para o Rali Terras d’Aboboreira e a dupla tem grande expetativa de voltar a fazer uma grande prova. Depois do fantástico desempenho no Rally Casinos do Algarve, na sua estreia aos comandos do Hyundai i20 N Rally2, Gonçalo Henriques e Inês Veiga ambicionam manter-se na luta pela posição de melhor dupla nacional: “Será mais um enorme desafio, agora em condições completamente diferentes, já que os pisos de terra da Aboboreira têm menos aderência, por comparação aos do Algarve. Queremos continuar a evoluir e a explorar os limites do Hyundai i20 N Rally2 sem perder de vista a obtenção de um bom resultado. Não há dois ralis iguais, mas acredito nas minhas capacidades para fazer uma boa prova.”, declarou Gonçalo Henriques.

O Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova do CPR, que continua na sua fase de pisos de terra, inicia-se na tarde de sexta-feira, em Amarante, para a disputa das primeiras três classificativas (16,67 km), a últimas das quais uma super-especial noturna no centro da cidade de Marco de Canaveses. No sábado haverá mais sete classificativas (97,72 km), entre as quais se destacam as duas passagens na Aboboreira (21,13 km). O final do rali está previsto para as 19h15, com a consagração dos vencedores na Avenida General Silveira, em Amarante.