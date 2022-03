CPR, Gil Antunes: “O aliciante extra é o mediatismo e a atenção que o Rali Serras de Fafe recebe” | AutoSport

Depois do bom Rali das Camélias que realizou, em que discutiu a vitória ao volante do Dacia Sandero R4, Gil Antunes começa a época do Campeonato de Portugal de Ralis no próximo fim de semana, no Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas.

O arranque do principal campeonato do automobilismo nacional, o Campeonato de Portugal de Ralis, é sempre um momento especial. Para Gil Antunes, o Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas marca o início de mais uma época entre a elite dos ralis em Portugal, num evento que leva normalmente largos milhares de espectadores às classificativas nortenhas e que atrai a atenção dos media nacionais e internacionais, já que pontua também para o Campeonato da Europa FIA (ERC).

Integrado no pelotão do CPR, Gil Antunes pretende sobretudo chegar ao final da etapa de sábado, aquela que pontua para as contas nacionais, sabendo ao mesmo tempo quais as vantagens e as exigências de uma prova com concorrentes do Europeu.

“O aliciante extra é o mediatismo e a atenção que a prova recebe”, afirma Gil Antunes. “Por outro lado, para os concorrentes do CPR isso significa que teremos dezenas de R5 a partirem à nossa frente e a degradar os troços, por isso temos de fazer uma gestão perfeita do nosso andamento e da mecânica do carro.

O percurso deverá ser parecido com o de edições anteriores, eventualmente com troços disputados no sentido contrário ao de outros anos, mas o desafio deste rali é sempre o mesmo.

Queremos começar bem o campeonato, chegar ao final no sábado e ver onde nos situamos face a concorrentes do Europeu”, referiu o piloto de Sintra.

O percurso do Rali de Fafe-Felgueiras-Cabreira-Boticas começa na sexta-feira (dia 11), com a Super Especial na cidade de Fafe. No sábado, os concorrentes do Campeonato de Portugal de Ralis disputam oito classificativas de terra: Boticas (15,05 km), Cabeceiras de Basto (10,84 km), Vieira do Minho (16,93 km) e Luílhas (11,86 km), todas percorridas duas vezes.