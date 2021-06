CPR, Gil Antunes: “Com o calor, há que gerir o desgaste dos pneus” | AutoSport

A quarta prova do calendário desportivo de 2021 de Gil Antunes é o Rali de Castelo Branco, terceiro evento do Campeonato Portugal de Ralis: “É um rali caracterizado por troços bastante rápidos e exigentes em termos de pilotagem. Prevê-se uma prova com elevadas temperaturas, acima dos 30 graus, o que pode implicar algum cuidado na gestão do ritmo de corrida, para gerir o desgaste dos pneus”, comentou Gil Antunes, que é navegado por Diogo Correia.

Este é o segundo desafio do ano em piso de asfalto, depois da estreia esta época no Rali das Camélias. “Foi um evento onde aproveitámos para testar algumas soluções e evoluir o set up do nosso Dacia Sandero Rally2 Kit. Neste rali, vamos continuar a trabalhar nesse sentido e perceber como podemos melhorar ainda mais.”

O objetivo da equipa passa por imprimir um ritmo rápido e consistente e perceber ao longo do rali onde se poderá posicionar. “Há sempre um diferencial de potência do nosso carro para a concorrência, por isso a ideia seria poder intrometermo-nos entre alguns R5. Sabemos que pode ser ambicioso, mas o foco está na constante evolução. É dessa forma que encaramos sempre as corridas.”

O Rali de Castelo Branco disputa-se nos próximos sábado e domingo. Um evento que reserva aos concorrentes 103.73 quilómetros ao cronómetro, divididos por 9 especiais de classificação. “A motivação é total para estarmos de novo em ação com o nosso Dacia”, frisou Gil Antunes, que salienta: “Uma vez mais, muito obrigado a todos os nossos parceiros pelo apoio e à minha equipa pelo trabalho e dedicação de sempre.”