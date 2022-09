CPR, FPAK Júnior Team: “o segredo vai ser a continuidade do projeto ao longo dos anos” | AutoSport

Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (KIA Picanto GT) terminaram o primeiro dia do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, na frente do FPAK Júnior Team, com 10.8s de avanço para Gonçalo Henriques/António Santos (KIA Picanto GT) e o jovem piloto Racing4You entende que este projeto é uma ideia muito bem conseguida por parte da FPAK.