CPR: Foco no topo para Hugo Lopes e Magda Oliveira

Entrevista por José Luís Abreu

A Hyundai reforça a aposta em jovens talentos para o Campeonato de Portugal de Ralis 2026, com Hugo Lopes e Magda Oliveira a assumirem um papel central num projeto que tem como objetivo lutar por vitórias e pelos títulos.

Depois de uma época de adaptação, a dupla entra agora num ano mais exigente, com ambições claras e a consciência de que o nível competitivo será elevado, num campeonato marcado pelo confronto entre gerações. Em conversa com o AutoSport, Hugo e Magda olharam para 2025 e mostraram ambição para a nova temporada.

Q&A com Hugo Lopes e Magda Oliveira

Depois de um ano de aprendizagem, o que muda para 2026?

Hugo Lopes:

“O ano passado foi de aprendizagem, este ano é a doer. Quando entrámos neste projeto, era a primeira vez num projeto júnior na categoria máxima dos ralis, por isso o principal objetivo era adaptar e aprender, porque é um passo muito grande. Passado um ano, o objetivo muda e agora estamos focados em lutar por vitórias e pódios.”

Quais são os objetivos para a nova temporada?

Hugo Lopes:

“Estando numa marca destas, não podemos ter objetivos inferiores a pódios e vitórias. O principal objetivo passa também por ajudar a equipa no campeonato de marcas e trabalhar em conjunto. Somos jovens e estamos numa fase de evolução, mas queremos mostrar andamento, mostrar o nosso valor e obter o melhor resultado possível, que é o campeonato.”

Apresentação THP2026, 26 de Março de 2026, Foto: Ricardo Oliveira

Que tipo de campeonato esperam encontrar em 2026?

Hugo Lopes:

“Prevê-se um campeonato muito competitivo, com esse confronto de gerações, com pilotos mais experientes e pilotos mais jovens a aparecer. Acho que tem tudo para ser um dos campeonatos mais competitivos de sempre. Depois de alguns anos com algum domínio de pilotos estrangeiros, voltamos mais à nossa realidade nacional e acredito que os andamentos vão ser mais equilibrados.”

O processo de adaptação ao carro está concluído?

Hugo Lopes:

“O processo de adaptação já praticamente concluído. O facto de não andar há mais de um ano com o carro em pisos de terra, poderá ser a maior dificuldade neste início. Mas a experiência nos ralis de asfalto ajudou-me a perceber melhor o carro e o seu funcionamento. Acho que vai ser mais rápido voltar a ganhar ritmo quando entrar novamente no carro. Temos testes previstos para a próxima semana e estou ansioso por começar.”

O que mudou no trabalho dentro do carro, especialmente na navegação?

Magda Oliveira:

“A rapidez a que dou as notas mudou bastante e a pressão também é diferente. O trabalho torna-se mais exigente. Mesmo que noutras categorias também seja exigente, a pressão que colocamos em nós faz com que tudo seja mais intenso.”

Apresentação THP2026, 26 de Março de 2026, Foto: Ricardo Oliveira

Que impacto teve o trabalho com outros elementos da equipa na vossa evolução?

Magda Oliveira:

“O trabalho com a Inês Ponte foi uma ajuda incrível. Entrei em Fafe muito insegura e com alguns receios, mas a partir daí começámos a trabalhar sempre em conjunto e a evolução foi grande. Ela transmite-me muita calma e segurança. Saber que está ali alguém que também é navegadora ajuda muito. O Cândido Carrera também nos ajudou bastante, sobretudo na preparação das notas e do rali.”

Com uma estrutura renovada e objetivos bem definidos, a Hyundai entrega à nova geração a responsabilidade de lutar pelos títulos, numa época que promete elevada competitividade e equilíbrio no Campeonato de Portugal de Ralis.

Foto: Go Agency