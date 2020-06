CPR: Fica Açores, não há Aboboreira, mas certeza só amanhã

Amanhã, a FPAK deverá publicar o regulamento definitivo do Campeonato de Portugal de Ralis. Ainda sem existir confirmação oficial, que só a FPAK fará, aí deve ser confirmada a presença do Ralis dos Açores no calendário e a ausência do Rali Terras d’Aboboreira.

A razão pela qual existiu até aqui esta indefinição teve a ver com as necessárias respostas das entidades oficiais, de saúde e não só, e só com isso vai ser possível agora publicar algo definitivo, pois não fazia qualquer sentido comunicar algo sem as competentes definições das autoridades sanitários e governamentais.

Quando for anunciado oficialmente, será obviamente também conhecido o regulamento em termos de classificações, e restantes regulamentos, com o competente ajuste quanto ao número de provas que contarão para os resultados finais do campeonato.

Assim sendo após Fafe, e depois de um interregno nos ralis de 126 dias, ou quatro meses e cinco dias., tudo recomeça na estrada a 4 de julho com o Rali de Castelo Branco.

Calendário (provisório até confirmação da FPAK)

4 e 5 de julho Rali Castelo Branco

6 a 8 de agosto Rali Vinho da Madeira

28 a 30 de agosto Rali Alto Tâmega

19 e 20 de setembro Azores Rallye

9 e 10 de outubro Rali Vidreiro

13 a 15 de novembro Rali Casinos do Algarve