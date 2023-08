CPR, Ernesto Cunha: “Trabalhar para tentar recuperar o carro” | AutoSport

Não tem sido uma época fácil para Ernesto Cunha que culminou com o acidente no Rali Vinho Madeira, mais um momento negativo numa época em que o azar tem estado sempre presente.

Ernesto Cunha, o atual detentor do título no Campeonato de Portugal 2RM (duas rodas motrizes), foi protagonista de um aparatoso acidente ocorrido no Rali Vinho da Madeira e que esteve na origem da sua desistência, quando ocupava a quarta posição. Agora é segundo classificado no CPR 2RM, com uma desvantagem de 10,5 pontos face a Hugo Lopes e mais 3,5 pontos que Ricardo Sousa.

O dia de sexta-feira não começou da melhor forma para a dupla Ernesto Cunha/Rui Raimundo, mas depois, no dia seguinte, em que tudo se decidia, já tinha evoluído na tabela classificativa até acontecer o acidente:

“A primeira etapa foi difícil para nós, já que logo no primeiro troço dei um pequeno toque de frente que abriu a roda e tive que gerir o andamento, quase sem poder guiar o carro, até à assistência. De tarde, na primeira ‘especial’ não consegui um bom ritmo e na seguinte registou-se uma falha nos intercomunicadores, fazendo-me perder bastante tempo. Só fiz bem o último troço. Na manhã de sábado estava convicto de que conseguiria recuperar e a verdade é que nos primeiros troços ganhei bastante tempo, até ser vítima de um acidente, felizmente sem consequências físicas para ninguém”.

O campeão 2RM não esconde a sua desilusão face ao sucedido, até porque estava em boa posição para conseguir manter o primeiro lugar no campeonato, conquistado em Fafe…

“Nesta altura poderia estar numa situação mais confortável. Esta época tenho dado quase sempre toques [Rali de Portugal, Rali da Aboboreira e Rali de Castelo Branco] por culpa própria, pois entro nas provas com muita ansiedade e agora aconteceu-me aquilo que não imaginaria. Enfim, vamos trabalhar para tentar recuperar o carro e ver o que fazer em relação ao futuro…”.