CPR, Ernesto Cunha: “resultado permite-nos continuar na liderança do campeonato” | AutoSport

Ernesto Cunha e Rui Raimundo tiveram trabalho redobrado em Castelo Branco, com um início de rali com alguns contratempos, mas onde o bom ritmo permitiu recuperar posições até ao 2º lugar no que diz respeito ao Campeonato de Portugal de Ralis 2RM.

Um pequeno toque que não estava nos planos, no decorrer da primeira especial da prova, obrigou o piloto do 208 Rally4 a gerir o ritmo de forma a impedir o abandono prematuro: “Tivemos algum azar no arranque da prova e fizemos as primeiras 3 especiais até à Assistência, com problemas numa rótula. Como se não bastasse, acabámos também por furar, o que nos fez baixar bastante na classificação”, refere o piloto.

Só a resiliência da equipa fez com que fosse possível uma impressionante recuperação desde o 6º até ao 2º lugar, com algumas vitórias em especiais nas 2RM. Ernesto Cunha mostra-se consciente de que a luta pelo campeonato é o mais importante neste momento: “Este resultado permite-nos continuar na liderança do campeonato, que é o nosso objetivo a médio-prazo. Temos de acumular o máximo número de pontos e, apesar dos contratempos em Castelo Branco, sentimo-nos satisfeitos com este resultado.”

A equipa estará de regresso ao asfalto no Rali Vinho da Madeira, a 5 e 6 de agosto.