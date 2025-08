CPR, Ernesto Cunha: “Fomos sempre testando soluções de afinação”

Ernesto Cunha e Valter Cardoso estrearam o novo Skoda Fabia RS Rally2 no Rali da Madeira com o objetivo de somar bons pontos no Campeonato de Portugal de Ralis. Após um início sólido e várias afinações ao longo da prova, mantinham o 8.º lugar entre os concorrentes do CPR até sofrerem uma saída de estrada na PEC 11, que os forçou a abandonar.

“O rali não correu como queríamos, onde fomos sempre testando soluções de afinação ao longo do fim-de-semana para tentarmos encontrar a melhor solução ao nosso estilo. Ao longo desta nossa primeira experiência competitiva com este carro, fomos evoluindo no grau de confiança, infelizmente na PEC 11, acabámos por ter um acidente que nos obrigou a abandonar a prova. Perdemos uma boa oportunidade para pontuar e temos de olhar para a próxima prova do campeonato com um foco estratégico.”

Apesar do desfecho, a dupla mostrou-se satisfeita com a evolução na adaptação ao novo carro e já pensa estrategicamente na próxima prova, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, que se realiza a 19 e 20 de setembro.