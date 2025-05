CPR, Ernesto Cunha: “época atípica no que diz respeito aos resultados”

Ernesto Cunha e Valter Cardoso pretendem andar perto dos mais rápidos e alcançar um bom resultado, ‘coisa’ que ainda não conseguiram este ano com um sétimo lugar em Fafe e um 13º no Algarve: “Temos tido uma época um pouco atípica no que diz respeito aos resultados, mas mantemos o foco e queremos fazer um bom trabalho.

O objetivo para o Terras d’Aboboreira é aproximar-nos dos mais rápidos do CPR e, se possível, ficar no Top-5. Vamos fazer um trabalho sólido de preparação, sobre as bases do ano passado, no sentido de melhorarmos o ritmo”, disse Ernesto Cunha.