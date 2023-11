CPR: Ernesto Cunha dá o salto para a categoria máxima | AutoSport

A categoria máxima do CPR tem um reforço de peso para 2024. Ernesto Cunha, que tem competido nas duas rodas motrizes, deu o salto para uma viatura Rally2, como parte do seu projeto para a próxima época. Ernesto Cunha e Rui Raimundo não vão perder tempo e vão já experimentar a nova máquina no Rali de Viana do Castelo – Cidade Europeia do Desporto 2023.

O carro escolhido para esta nova fase da sua carreira é um Citroën C3 Rally2. A evolução do piloto no Campeonato de Portugal de Ralis – Duas Rodas Motrizes, ao volante do Peugeot 208 Rally4, fica marcada pelo 3º lugar na época de estreia em 2020, o 2º lugar em 2021 e pela conquista deste Campeonato em 2022.

Para Ernesto Cunha, este era o passo natural no seu projeto, que sempre teve um foco muito vincado na evolução desportiva e no progresso: “Faz todo o sentido continuar a evoluir enquanto piloto e neste ano em que o grau competitivo foi altíssimo nas Duas Rodas Motrizes, nada melhor que evoluir para uma categoria onde o grau de exigência em todas as metodologias é ainda maior.” Quanto à escolha do Citroën, o piloto indica que “uma vez que temos um representante da marca em Portugal, faz todo o sentido continuar a trabalhar com esta ligação direta à fábrica, tal como acontecia com o Peugeot 208 Rally4.”

O primeiro contacto com o novo carro irá acontecer nos próximos dias, em antecipação à prova de Viana do Castelo, com uma sessão de testes com foco no desenvolvimento de setup e cenários possíveis para a temporada de 2024. Ernesto Cunha refere ainda: “O nosso objetivo para este rali é no sentido de realizarmos o máximo número de quilómetros no novo carro, começando a preparar 2024 de uma forma sustentada e em contexto competitivo.”

O arranque oficial do Rali de Viana do Castelo – Cidade Europeia do Desporto 2023, irá ter lugar na próxima sexta-feira, pelas 20:00h, com uma Super Especial na cidade e vai estender-se ao longo de cerca de 275 quilómetros entre Especiais e Ligações até ao final da tarde de sábado.